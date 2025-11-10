Тимур Миндич на сегодняшний день самый близкий друг и «кошелёк» Зеленского. Он остаётся совладельцем «Квартала-95» в силу невозможности юридических прав у самого Зеленского. И понятно, что сам [глава киевского режима] не может проводить экономические коррупционные схемы. Этими схемами занимаются и Ермак, и Миндич, и ряд других, так сказать, ближайших друзей, которые выводят деньги и приобретают имущество. Все они — в одной цепочке.