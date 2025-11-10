«Все в одной цепочке»: Экс-депутат Рады раскрыл Life.ru, как обыски у Миндича помогут разоблачить коррупцию Зеленского
Обложка © theotherukraine
Украинский бизнесмен Тимур Миндич является ближайшим другом и финансовым «кошельком» Владимира Зеленского, а обыски в его доме могут привести к раскрытию коррупционных схем. Об этом Life.ru рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
Тимур Миндич на сегодняшний день самый близкий друг и «кошелёк» Зеленского. Он остаётся совладельцем «Квартала-95» в силу невозможности юридических прав у самого Зеленского. И понятно, что сам [глава киевского режима] не может проводить экономические коррупционные схемы. Этими схемами занимаются и Ермак, и Миндич, и ряд других, так сказать, ближайших друзей, которые выводят деньги и приобретают имущество. Все они — в одной цепочке.
По его словам, приближенные к экс-комику личности занимаются коррупционными схемами, выводя средства через офшоры и криптовалюту. Экс-депутат напомнил, что Миндич, в частности, пытался приобрести банк во Франции за 5 миллиардов долларов, а теперь, после начала расследования, выехал в Израиль.
Олейник отмечает, что действия НАБУ и САП, скорее всего, связаны с проверкой коррупционных схем, в том числе расследованием по отмыванию денег через Одесский припортовый завод и делом об украинской газодобывающей компании Burisma, к которому может быть также причастен сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден. Экс-депутат добавил, что расследование может затронуть и самого Зеленского, который, обладая полной информацией о финансовых операциях, может стать ключевым свидетелем для разоблачения схем.
Тимур Миндич — украинский бизнесмен, кинопродюсер и совладелец студии «Квартал-95», которую основал Владимир Зеленский. Родился в 1980-х, начал карьеру в 2000-х в медиа и IT-сфере. Миндич — один из ближайших соратников главы киевского режима. Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками к «кошельку» Зеленского Миндичу, однако он успел скрыться за границей перед обыском. Также на Life.ru есть большой материал о Миндиче и его аферах.
