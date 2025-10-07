Байден просил ЦРУ скрыть доклад о коррупционных связях своей семьи на Украине

Бывший вице-президент США Джо Байден в 2015 году просил ЦРУ не распространять разведдоклад, касавшийся его визита в Киев и упоминавший возможные коррупционные связи его семьи на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные материалы американской разведки.

Согласно документам, украинские чиновники ожидали, что Байден обсудит кадровые вопросы с тогдашним президентом Петром Порошенко, однако визит ограничился публичной речью. После поездки представители администрации Порошенко, по данным доклада, выразили разочарование и в частных разговорах отмечали, что предполагаемые связи семьи Байдена с коррупционными практиками «свидетельствуют о двойных стандартах США в вопросах борьбы с коррупцией».

В рассекреченной переписке сотрудник аппарата разведсообщества сообщил: «Я только что говорил с вице-президентом и советником по нацбезопасности. Он настоятельно предпочёл, чтобы доклад не распространялся».

Как заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, обнародовавший документы, эти материалы демонстрируют «пример политизации разведданных в интересах отдельных лиц».

Коррупционные подозрения вокруг семьи Байдена связаны с деятельностью его сына Хантера в украинской газодобывающей компании Burisma. Он входил в совет директоров, получая крупные выплаты, пока его отец занимал пост вице-президента США и курировал антикоррупционное направление на Украине.

Критики утверждали, что такое положение создаёт конфликт интересов, а украинские власти в тот период приостанавливали расследования, связанные с Burisma. Сам Джо Байден отрицал какое-либо давление и свою причастность к делам компании.