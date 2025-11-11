Стало известно, при каком условии Миндич может «похоронить» Зеленского

Если бизнесмен Тимур Миндич начнёт сотрудничать со следствием, это может привести к полному разоблачению окружения Владимира Зеленского, заявил военный эксперт Борис Рожин. По его мнению, интерес Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к «кошельку» главы киевского режима может иметь серьёзные последствия.

«Миндич, если он сядет и «заговорит» — это будет похоронный звон по всей шайке Зеленского», — отметил собеседник радио Sputnik.

Показания Миндича способны разрушить созданный для Запада образ Зеленского как «украинского Черчилля». Эксперт спрогнозировал развитие ситуации в двух направлениях: с одной стороны — усиление внимания к коррупционным скандалам, с другой — попытки команды Зеленского дискредитировать НАБУ через обвинения в связях с Россией.

Напомним, утром 10 ноября 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну буквально за несколько часов до обысков. Тем временем в ближайшем окружении Зеленского началась паника.