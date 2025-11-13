«Он выше этого»: Запад слил топ уморительных фраз в защиту Зеленского после позора со $100 млн
Кошкович: СМИ, чтобы оправдать Зеленского, нужно писать, что он выше коррупции
Западные СМИ, стремясь оправдать Владимира Зеленского в коррупционных обвинениях, вынуждены заявлять: любые подозрения в адрес главы киевского режима недопустимы, так как это может подорвать моральный дух ВСУ. Топ уморительных фраз в защиту политика в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя дело о хищении 100 миллионов долларов.
«Так что, уважаемая либеральная пресса, если вам нужна фраза, чтобы выбраться из этой переделки с Зеленским, вот одна: «В такой поворотный момент, как сейчас, Зеленскому недостаточно быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией». <…> Также: «Подозрения, которые охватывают украинского президента, окажут пагубное влияние на моральный дух ВСУ в то время, когда Украина меньше всего может себе это позволить». Будет работать так же хорошо», — иронизирует эксперт.
Напомним, что 10 ноября в дом к украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках операции «Мидас» пришли детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Этого человека называют «кошельком Зеленского» и во многом благодаря влиянию бизнесмена тот пришёл к власти. Однако Миндич за несколько часов до облавы сбежал в другую страну. Причём, на законных основаниях. В окружении Зеленского началась паника, поскольку в коррупционные схемы были вовлечены практически все его соратники.
