Крупный коррупционный скандал, разгоревшийся в окружении Владимира Зеленского, должен стать для Евросоюза сигналом прекратить выделение Киеву новых субсидий и кредитов. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Брюссель уже в течение нескольких лет финансирует украинское государство, используя деньги европейского народа», — написал политик в своих соцсетях.

По словам дипломата, коррупция на Украине продолжает процветать. Сийярто подчеркнул, что никто до сих пор не увидел точного отчёта о расходовании средств, полученных от ЕС.

Министр добавил, что Будапешт не намерен участвовать в инициативах Евросоюза, предполагающих выделение Украине новых субсидий и займов. Сийярто также выразил мнение, что продолжение финансирования Киева в нынешних условиях является «абсурдным и безответственным решением».