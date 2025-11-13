Сийярто счёл коррупцию на Украине поводом для прекращения помощи ЕС
Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S
Крупный коррупционный скандал, разгоревшийся в окружении Владимира Зеленского, должен стать для Евросоюза сигналом прекратить выделение Киеву новых субсидий и кредитов. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Брюссель уже в течение нескольких лет финансирует украинское государство, используя деньги европейского народа», — написал политик в своих соцсетях.
По словам дипломата, коррупция на Украине продолжает процветать. Сийярто подчеркнул, что никто до сих пор не увидел точного отчёта о расходовании средств, полученных от ЕС.
Министр добавил, что Будапешт не намерен участвовать в инициативах Евросоюза, предполагающих выделение Украине новых субсидий и займов. Сийярто также выразил мнение, что продолжение финансирования Киева в нынешних условиях является «абсурдным и безответственным решением».
Как сообщал Life.ru, 10 ноября в дом к украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках операции «Мидас» пришли детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Этого человека называют «кошельком Зеленского» и во многом благодаря влиянию бизнесмена тот пришёл к власти. Однако Миндич за несколько часов до облавы сбежал в другую страну. Причём, на законных основаниях. В окружении Зеленского началась паника, поскольку в коррупционные схемы были вовлечены практически все его соратники.
