Песков: Коррупция жрёт киевский режим изнутри

Коррупция пожирает киевский режим изнутри. Большая часть поступающих из Европы и США денег украинские власти просто кладут в карман. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя скандал с «плёнками Миндича».

«У киевского режима много грехов. Коррупция — один из них. И коррупция — это то явление, которое буквально жрёт изнутри киевский режим», — сказал представитель Кремля.

По его словам, абсолютным фактом является информация о том, что большая часть выделяемых Киеву иностранными партнёрами денег так и не доходит до дела, поскольку вся помощь разворовывается в процессе.