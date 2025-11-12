Россия и США
12 ноября, 14:23

Песков: Коррупция жрёт киевский режим изнутри

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Коррупция пожирает киевский режим изнутри. Большая часть поступающих из Европы и США денег украинские власти просто кладут в карман. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя скандал с «плёнками Миндича».

«У киевского режима много грехов. Коррупция — один из них. И коррупция — это то явление, которое буквально жрёт изнутри киевский режим», — сказал представитель Кремля.

По его словам, абсолютным фактом является информация о том, что большая часть выделяемых Киеву иностранными партнёрами денег так и не доходит до дела, поскольку вся помощь разворовывается в процессе.

«Вертикаль власти рухнула»: Медведчук анонсировал конец режима Зеленского после операции «Мидас»
«Вертикаль власти рухнула»: Медведчук анонсировал конец режима Зеленского после операции «Мидас»

Напомним, что утром 10 ноября в дом к украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках операции «Мидас» пожаловали детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Этого человека называют «кошельком Зеленского» и во многом благодаря его влиянию тот вообще пришёл к власти. Однако инспекторы не нашли его дома, поскольку Миндич за несколько часов до их облавы сбежал в другую страну. В окружении главы киевского режима воцарилась паника, поскольку в коррупционные схемы были вовлечены практически все его соратники.

