Песков: Коррупция жрёт киевский режим изнутри
Коррупция пожирает киевский режим изнутри. Большая часть поступающих из Европы и США денег украинские власти просто кладут в карман. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя скандал с «плёнками Миндича».
«У киевского режима много грехов. Коррупция — один из них. И коррупция — это то явление, которое буквально жрёт изнутри киевский режим», — сказал представитель Кремля.
По его словам, абсолютным фактом является информация о том, что большая часть выделяемых Киеву иностранными партнёрами денег так и не доходит до дела, поскольку вся помощь разворовывается в процессе.
Напомним, что утром 10 ноября в дом к украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках операции «Мидас» пожаловали детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Этого человека называют «кошельком Зеленского» и во многом благодаря его влиянию тот вообще пришёл к власти. Однако инспекторы не нашли его дома, поскольку Миндич за несколько часов до их облавы сбежал в другую страну. В окружении главы киевского режима воцарилась паника, поскольку в коррупционные схемы были вовлечены практически все его соратники.
