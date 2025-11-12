«Вертикаль власти рухнула»: Медведчук анонсировал конец режима Зеленского после операции «Мидас»
Медведчук заявил, что режиму Зеленского придёт конец после расследования НАБУ
Коррупционный скандал в сфере энергетики на Украине станет началом конца режима Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-лидер запрещённой Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
По его словам, выстроенная Зеленским вертикаль власти обрушилась, поскольку он не смог подчинить себе НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура).
«Нелегитимный, который взял на вооружение стратегию политического людоедства, как-то не предполагал, что в один прекрасный день его будут «жевать под бананами», — написал Медведчук на сайте движения «Другая Украина».
Политик отмечает, что команда Зеленского систематически использовала мобилизацию как инструмент рейдерства и отжимала бизнес, устанавливая «беспредельный террор» внутри страны. Таким образом, его соратники по типу главы ОП Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича годами перекраивали рынок, чтобы собирать дань со всех компаний и госзакупок.
Медведчук охарактеризовал Зеленского как «подставную фигуру», основная задача которой была прикрывать коррупционные схемы. Политик предположил, что в будущем его могут судить не только за коррупцию, но и за разжигание войны, политические репрессии и незаконное присвоение власти, если, конечно, дело дойдёт до суда.
В это трудно было поверить, но утром 10 ноября 2025 года детективы НАБУ в рамках операции «Мидас» нагрянули с обысками домой к Тимуру Миндичу, которого считают «кошельком Зеленского». Однако его там не оказалось, поскольку бизнесмен заблаговременно сбежал в другую страну. По некоторым данным, он уже в Великобритании. Череда этих событий нехило всколыхнула ближайшее окружение главы киевского режима.
