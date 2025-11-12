Коррупционный скандал в сфере энергетики на Украине станет началом конца режима Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-лидер запрещённой Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, выстроенная Зеленским вертикаль власти обрушилась, поскольку он не смог подчинить себе НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура).

«Нелегитимный, который взял на вооружение стратегию политического людоедства, как-то не предполагал, что в один прекрасный день его будут «жевать под бананами», — написал Медведчук на сайте движения «Другая Украина».

Политик отмечает, что команда Зеленского систематически использовала мобилизацию как инструмент рейдерства и отжимала бизнес, устанавливая «беспредельный террор» внутри страны. Таким образом, его соратники по типу главы ОП Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича годами перекраивали рынок, чтобы собирать дань со всех компаний и госзакупок.

Медведчук охарактеризовал Зеленского как «подставную фигуру», основная задача которой была прикрывать коррупционные схемы. Политик предположил, что в будущем его могут судить не только за коррупцию, но и за разжигание войны, политические репрессии и незаконное присвоение власти, если, конечно, дело дойдёт до суда.