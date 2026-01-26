Темнокожий боец из украинского подразделения «Азов»* Даниэль Жарков заявил, что участвовал в убийстве раненого российского военнослужащего в районе Димитрова (Мирнограда) ДНР. По его словам, жестокая расправа произошла в доме местной пенсионерки, где военные ВСУ оборудовали позицию.

Жарков сообщил, что группа украинских солдат несколько дней находилась в укрытии в подвале жилого дома. В ночь с 31 декабря на 1 января в здание вошёл российский военнослужащий, который был ранен в ходе столкновения. После этого, по утверждению боевика, его сослуживцы предложили «добить» раненого, и он нанес удар ножом.

«С 31-го на 1-е число к нам пожаловал солдат русский. Товарищи подстрелили его… И нас попросили его добить, я ударил его ножом в область шеи и трапеции», — сказал Жарков ТАCC.

Как утверждает солдат ВСУ, хозяйка дома находилась в помещении в момент произошедшего и стала свидетелем убийства, однако покинула комнату, чтобы не видеть дальнейших событий.

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