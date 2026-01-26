Под Димитровом (Мирноградом) в ДНР в плен сдалась группа бойцов украинцого нацбата «Азов»*. Об этом сообщает корреспондент ТАCС.

По словам пленных, в районе населённого пункта в окружение попали пять групп. Четыре из них были уничтожены, ещё одна приняла решение сложить оружие. Всего сдались шесть человек. Вместе с бойцами в плен попал и их командир — темнокожий легионер по имени Даниэль. Пленные заявили, что оказались в безвыходной ситуации после серии отступлений и утраты позиций.

«Мы всё время откатывались из-под Димитрова и в итоге оказались в окружении», — рассказал командир группы.

В настоящее время боевики находятся в безопасности, им обеспечены условия содержания в соответствии с установленными нормами.

Украинские войска несут значительные потери в ходе боёв за Димитров (Мирноград) в ДНР. Взятый в плен военнослужащий ВСУ Павел Гейко рассказал, что его группа заняла позицию в здании, однако уже спустя двадцать минут была подавлена атакой с дронов. Ещё через такой же промежуток времени к ним ворвались штурмовики, которые и захватили их в плен. Он подчеркнул, что сдача была осознанным выбором.

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