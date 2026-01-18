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Опубликовано 18 января, 17:11

«Там полная разруха»: Пленный боец ВСУ рассказал о «горах трупов» украинских солдат в Димитрове

Пленный боец ВСУ рассказал о «горах трупов» украинских солдат в Димитрове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Украинские войска понесли значительные потери в ходе боёв за Димитров (Мирноград) в ДНР. Об этом на допросе заявил взятый в плен военнослужащий ВСУ Павел Гейко, слова которого приводит Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

Гейко описал, что его группа заняла позицию в здании, однако уже спустя двадцать минут была подавлена атакой с дронов. Ещё через такой же промежуток времени к ним ворвались штурмовики, которые и захватили их в плен. Он подчеркнул, что сдача была осознанным выбором, продиктованным желанием выжить и неприятием войны.

«Там полная разруха. Горы украинских трупов валяется. Невозможно продвинуться. Дроны летают. Постоянная стрельба», — рассказал он об обстановке.

По свидетельству задержанного, его обучение проходило в Ровненском районе неподалёку от Тучина. Гейко отметил, что полученная там подготовка совершенно не помогла ему адаптироваться к фронтовой реальности — ни в плане выносливости, ни психологически.

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Ранее сообщалось, что российских военных ужаснули ямы с обезображенными телами дезертиров ВСУ. По словам солдат, было очевидно, что над убитыми жестоко издевались.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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