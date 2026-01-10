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Опубликовано 10 января, 17:40
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Российских военных ужаснули ямы с обезображенными телами дезертиров ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

На занятой позиции были обнаружены ямы с украинскими дезертирами, в одной из которых находились три обезображенных тела убитых военных ВСУ. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«На занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ. Внутри неё находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия», — пишут «Бесстрашные».

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Ранее сообщалось, что украинские военные угрожали ей расправой из‑за разговора на русском языке. Между двумя бойцами ВСУ произошёл конфликт: один из них настаивал на том, чтобы застрелить женщину, обвиняя её в отказе говорить по‑украински, тогда как второй заступился за неё, заявив, что сам общается на русском языке.

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Милена Скрипальщикова
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