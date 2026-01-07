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Опубликовано 7 января, 05:24

«Короче, я её сейчас застрелю»: Боевики ВСУ чуть не убили жительницу ДНР за русский язык

ВСУ угрожали застрелить жительницу ДНР за русский язык

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Беженка из посёлка Ставки в ДНР рассказала РИА «Новости», что боевики ВСУ угрожали застрелить её за разговор на русском языке. По её словам, между двумя украинскими военными произошёл конфликт: первый хотел убить женщину, а второй заступился за неё, заявив, что тоже разговаривает по-русски.

«Некоторые [солдаты ВСУ] цеплялись к нам: «Почему она не разговаривает своим [украинским] языком?», то один военный говорил: «Я так же не разговариваю на украинском языке, я разговариваю на русском языке, и что теперь?». [Второй отвечал:] «Я, короче, её сейчас застрелю», — рассказала беженка.

Жители Красноармейска описали условия жизни под украинской оккупацией
Жители Красноармейска описали условия жизни под украинской оккупацией

Ранее беженец раскрыл правду о мародёрстве ВСУ в Красноармейске. Он рассказал, что украинские военные систематически забирали у местных жителей технику и личные вещи. Кроме того, они хотели присвоить гуманитарную помощь.

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Борис Эльфанд
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