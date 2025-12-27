В ДНР жители Красноармейска рассказали о жизни под украинской оккупацией: без света, воды, газа, отопления, связи и магазинов, многие вынуждены были прятаться в подвалах из-за постоянных обстрелов. Об этом они сообщили РИА «Новости».

«Год жили, как в пещерном периоде. Ни света, ни газа, ни воды, ни отопления, ни магазинов, ни связи, ни интернета», — поделилась жительница города.

По словам горожан, постоянная угроза от обстрелов и украинских дронов заставляла людей скрываться в подвалах. Они научились различать российские и украинские дроны и самолёты, и присутствие российских беспилотников не вызывало страха. В городе отсутствовала квалифицированная медицинская помощь, из-за чего многие люди погибали, а умерших и жертв обстрелов хоронили на импровизированных кладбищах во дворах домов.

Тем, кто оставался в Красноармейске, приходилось ждать прихода российской армии и поддерживать её бойцов — местные жительницы готовили солдатам горячую пищу, делились водой, едой и топливом. Одна из женщин рассказала, что её сын участвует в освобождении населённых пунктов Донбасса. Российские военные продолжают оказывать помощь мирным жителям и эвакуируют людей из Красноармейска.