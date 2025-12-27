Жители Красноармейска описали условия жизни под украинской оккупацией
Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
В ДНР жители Красноармейска рассказали о жизни под украинской оккупацией: без света, воды, газа, отопления, связи и магазинов, многие вынуждены были прятаться в подвалах из-за постоянных обстрелов. Об этом они сообщили РИА «Новости».
«Год жили, как в пещерном периоде. Ни света, ни газа, ни воды, ни отопления, ни магазинов, ни связи, ни интернета», — поделилась жительница города.
По словам горожан, постоянная угроза от обстрелов и украинских дронов заставляла людей скрываться в подвалах. Они научились различать российские и украинские дроны и самолёты, и присутствие российских беспилотников не вызывало страха. В городе отсутствовала квалифицированная медицинская помощь, из-за чего многие люди погибали, а умерших и жертв обстрелов хоронили на импровизированных кладбищах во дворах домов.
Тем, кто оставался в Красноармейске, приходилось ждать прихода российской армии и поддерживать её бойцов — местные жительницы готовили солдатам горячую пищу, делились водой, едой и топливом. Одна из женщин рассказала, что её сын участвует в освобождении населённых пунктов Донбасса. Российские военные продолжают оказывать помощь мирным жителям и эвакуируют людей из Красноармейска.
Ранее сообщалось, что российские силы продолжают продвигаться на запад Донецкой Народной Республики. Штурмовые подразделения вошли в населённый пункт Гришино, расположенный к западу от Красноармейска (Покровска), что рассматривается как важный тактический шаг на этом участке фронта. Также отмечалось, что при отражении атаки противника на севере Красноармейска было уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, три танка и около 20 мотоциклов.
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