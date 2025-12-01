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Опубликовано 1 декабря 2025, 08:19

Российские штурмовики прорвали оборону ВСУ под Красноармейском и вошли в Гришино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Российские силы продолжают продвигаться на запад Донецкой Народной Республики. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, штурмовые подразделения вошли в населённый пункт Гришино, расположенный к западу от Красноармейска (Покровска).

«Наши подразделения имеют определённые успехи. И здесь мы видим, что штурмовые подразделения уже вошли в Гришино», — сказал Пушилин в эфире «Россия-24», отметив, что продвижение вглубь рассматривается как важный тактический шаг на этом участке фронта.

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Накануне днём появились данные о вхождении российских штурмовых групп в населённый пункт Гришино (ДНР). Одновременно бойцы Центральной группировки успешно отразили серию из десяти контратак противника, целью которых было деблокирование окружённых украинских подразделений. В этих попытках ВСУ задействовали силы 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка, но все атаки провалились.

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Андрей Бражников
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