Российские силы продолжают продвигаться на запад Донецкой Народной Республики. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, штурмовые подразделения вошли в населённый пункт Гришино, расположенный к западу от Красноармейска (Покровска).

«Наши подразделения имеют определённые успехи. И здесь мы видим, что штурмовые подразделения уже вошли в Гришино», — сказал Пушилин в эфире «Россия-24», отметив, что продвижение вглубь рассматривается как важный тактический шаг на этом участке фронта.

Накануне днём появились данные о вхождении российских штурмовых групп в населённый пункт Гришино (ДНР). Одновременно бойцы Центральной группировки успешно отразили серию из десяти контратак противника, целью которых было деблокирование окружённых украинских подразделений. В этих попытках ВСУ задействовали силы 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка, но все атаки провалились.