30 ноября, 10:22

«Тарантул» на охоте: На видео сняли сброс четырёх ФАБов на ВСУ с помощью ИИ-комплекса

На видео сняли сброс четырёх ФАБ-500 на ВСУ в Гришино с помощью ИИ-комплекса «Тарантул»

Российские военные нанесли удар четырьмя фугасными авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в населённом пункте Гришино (ДНР) с помощью нового ИИ-комплекса «Тарантул». Кадры публикует проект «Изнанка».

ВС РФ сбросили четыре ФАБ-500 на позиции ВСУ в Гришино. Видео © Проект «Изнанка»

На опубликованных кадрах видно, как четыре авиабомбы одна за другой поражают объект. Уточняется, что целью стал пункт управления беспилотниками 152-й отдельной егерской бригады ВСУ, расположенный в Гришино.

«Цели были вскрыты в результате работы новейшего комплекса РЭР «Тарантул», оснащённого искусственным интеллектом. Пока без подробностей, отработали уже много с ним, но это первое, что можно показать», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вхождении российских штурмовых групп в населённый пункт Гришино (ДНР). Одновременно бойцы Центральной группировки успешно отразили серию из десяти контратак противника, целью которых было деблокирование окружённых украинских подразделений. В этих попытках ВСУ задействовали силы 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка. Все атаки были отбиты.

Обложка © Telegram/ Изнанка

Наталья Афонина
