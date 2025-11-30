В Минобороны сообщили, что российские штурмовые группы вошли в Гришино в ДНР. Одновременно бойцам Центральной группировки пришлось отражать серию контратак противника: украинские формирования пытались прорваться к окружённым подразделениям.

По данным ведомства, ВСУ совершили 10 попыток деблокирования, задействовав силы 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка. Все атаки были отбиты, в ходе боёв уничтожено до 35 украинских военнослужащих.

Ситуация в районе Гришино остаётся напряжённой, но инициативой, как подчёркивают в Минобороны, владеют российские подразделения.

Ранее российские войска нанесли удар четырьмя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиабазе ВСУ в Староконстантинове. Как сообщал координатор подполья, после попадания произошли вторичные детонации, а удар был нацелен на ангары с украинской авиатехникой.