30 ноября, 09:38

Окружённые под Гришино: ВСУ пытались прорваться 10 раз и сдали позиции после разгрома

ВС РФ отразили 10 атак ВСУ у Гришино и вошли в населённый пункт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

В Минобороны сообщили, что российские штурмовые группы вошли в Гришино в ДНР. Одновременно бойцам Центральной группировки пришлось отражать серию контратак противника: украинские формирования пытались прорваться к окружённым подразделениям.

По данным ведомства, ВСУ совершили 10 попыток деблокирования, задействовав силы 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка. Все атаки были отбиты, в ходе боёв уничтожено до 35 украинских военнослужащих.

Ситуация в районе Гришино остаётся напряжённой, но инициативой, как подчёркивают в Минобороны, владеют российские подразделения.

«Каждый из них — мой сын»: Мама бойца Майорчика построила свою армию помощи СВО
Ранее российские войска нанесли удар четырьмя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиабазе ВСУ в Староконстантинове. Как сообщал координатор подполья, после попадания произошли вторичные детонации, а удар был нацелен на ангары с украинской авиатехникой.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Андрей Бражников
