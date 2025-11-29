Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 ноября, 07:01

Залп «Кинжалов» достиг авиабазы с истребителями ВСУ в Хмельницкой области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak

ВС РФ запустили четыре ракеты «Кинжал» по военной авиабазе ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом у себя в телеграм-канале заявил координатор подполья Сергей Лебедев.

«Четыре «Кинжала» прилетели на авиабазу в Староконстантинов Хмельницкой области. После прилётов слышна была повторная детонация и большой выброс пламени с искрами», — рассказал подпольщик.

Он добавил, что удар был нанесён по укрытиям, где украинская армия хранила свои самолёты. Однако сейчас неизвестно, сколько истребителей удалось подорвать.

Ранее Life.ru рассказывал, как украинские военнослужащие пытали жительницу Суджи газовой горелкой, когда она не отдала им ключи от машины мужа. Во время вторжения в Курскую область боевики ворвались к ней в дом и стали требовать отдать им автомобиль.

