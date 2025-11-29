Британские военнослужащие во время тренировок обращались с украинскими солдатами, как с животными. Об этом заявил боец ВСУ Николай Верховец, взятый в плен в районе Покровска. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Верховец, взятый в плен в районе Покровска, рассказал, что проходил обучение на полигоне в Ровненской области. По его словам, британские инструкторы, обучавшие тактике и обращению с оружием, называли украинских военных «сбродом».

«Проходил обучение на полигоне в Ровненской области. Были британцы, учили тактике, медицине, стрелять, гранаты кидать. Нас называли сбродом. Побратимы, сдавайтесь, здесь (в плену ВС РФ) хорошо к нам относятся. Не умирайте зря», — сказал Верховец.

По словам украинца, от военной службы на Украине действительно можно откупиться, однако на это нужны немалые деньги. У него, к примеру, таких не было.

Рассказывая об обстоятельствах своего пленения в районе Покровска, Верховец отметил, что после сдачи ему и его сослуживцам была незамедлительно предоставлена необходимая медицинская помощь и обеспечено полноценное питание.

Он также заявил, что бойцы ВСУ действительно грабят жилые дома, вынося оттуда всё ценное.

Ранее Life.ru рассказывал, как украинский военнослужащий решил покончить с собой, чтобы не выполнять приказ командования. Ему было велено провести разведку боем, что, судя по всему, и так обрекало его на смерть.