29 ноября, 05:49

Пленный украинец заявил, что британские инструкторы относятся к ВСУ как к сброду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus

Британские военнослужащие во время тренировок обращались с украинскими солдатами, как с животными. Об этом заявил боец ВСУ Николай Верховец, взятый в плен в районе Покровска. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Верховец, взятый в плен в районе Покровска, рассказал, что проходил обучение на полигоне в Ровненской области. По его словам, британские инструкторы, обучавшие тактике и обращению с оружием, называли украинских военных «сбродом».

«Проходил обучение на полигоне в Ровненской области. Были британцы, учили тактике, медицине, стрелять, гранаты кидать. Нас называли сбродом. Побратимы, сдавайтесь, здесь (в плену ВС РФ) хорошо к нам относятся. Не умирайте зря», — сказал Верховец.

По словам украинца, от военной службы на Украине действительно можно откупиться, однако на это нужны немалые деньги. У него, к примеру, таких не было.

Рассказывая об обстоятельствах своего пленения в районе Покровска, Верховец отметил, что после сдачи ему и его сослуживцам была незамедлительно предоставлена необходимая медицинская помощь и обеспечено полноценное питание.

Он также заявил, что бойцы ВСУ действительно грабят жилые дома, вынося оттуда всё ценное.

Боевики ВСУ жгли жительницу Суджи газовой горелкой за отказ отдать машину мужа

Владимир Озеров
