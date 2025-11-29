Украинские боевики во время вторжения в Курскую область пытали мирную жительницу газовой горелкой, поскольку она не отдала им автомобиль своего мужа. Об этом пострадавшая рассказала в беседе с РИА «Новости».

По словам женщины, утром украинские военные на четырёх БТРах создали дымовую завесу и начали расстреливать окна и двери домов, чтобы выгнать жителей. На следующий день бойцы ВСУ ворвались к ней в дом, требуя ключи от машины мужа.

Когда Елена объяснила, что ключей у неё нет, так как муж не вернулся, военные начали стрелять прямо над её головой. Но этого им показалось мало, и в ход пошли пытки с обжиганием рук газовой горелкой.

«На следующий день приехали другие солдаты. Восемь человек с автоматами. Зацепили машину и утащили её», – завершила свой рассказ женщина.

