Жителю Курской области оторвало руку взрывом во время уборки во дворе

В Курской области мужчине оторвало руку, когда он поднял с земли примечательный предмет. Внутри была взрывчатка, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн у себя в телеграм-канале.

68-летний житель деревни Бирюковка нашёл у себя во дворе дома странный предмет. Он решил избавиться от него, однако случился взрыв. Мужчина остался в итоге без кисти левой руки.

«В результате детонации у мужчины травматическая ампутация левой кисти. Он в тяжёлом состоянии доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал Хинштейн.