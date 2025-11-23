Жителю Курской области оторвало руку взрывом во время уборки во дворе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANDY RELY
В Курской области мужчине оторвало руку, когда он поднял с земли примечательный предмет. Внутри была взрывчатка, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн у себя в телеграм-канале.
68-летний житель деревни Бирюковка нашёл у себя во дворе дома странный предмет. Он решил избавиться от него, однако случился взрыв. Мужчина остался в итоге без кисти левой руки.
«В результате детонации у мужчины травматическая ампутация левой кисти. Он в тяжёлом состоянии доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал Хинштейн.
Самый известный подобный случай произошёл в Красногорске с 9-летним мальчиком, который поднял с земли свёрнутую купюру. Оказалось, что она была напичкана 10-ю граммами тротила. Ребёнку разорвало руку, а врачи, по данным СМИ, в итоге сумели спасти лишь один палец. В остальных кости были перемолоты, из-за чего восстановить их было нельзя.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.