23 ноября, 15:02

Жителю Курской области оторвало руку взрывом во время уборки во дворе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANDY RELY

В Курской области мужчине оторвало руку, когда он поднял с земли примечательный предмет. Внутри была взрывчатка, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн у себя в телеграм-канале.

68-летний житель деревни Бирюковка нашёл у себя во дворе дома странный предмет. Он решил избавиться от него, однако случился взрыв. Мужчина остался в итоге без кисти левой руки.

«В результате детонации у мужчины травматическая ампутация левой кисти. Он в тяжёлом состоянии доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал Хинштейн.

Самый известный подобный случай произошёл в Красногорске с 9-летним мальчиком, который поднял с земли свёрнутую купюру. Оказалось, что она была напичкана 10-ю граммами тротила. Ребёнку разорвало руку, а врачи, по данным СМИ, в итоге сумели спасти лишь один палец. В остальных кости были перемолоты, из-за чего восстановить их было нельзя.

