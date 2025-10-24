Умер житель Луганска, пнувший колонку со взрывчаткой, из которой играл «Океан Эльзы»

Умер житель Луганска, пнувший колонку со взрывчаткой, из которой играла песня украинской группы «Океан Эльзы». Об этом сообщает Mash на Донбассе.

Его супруга, которая также пострадала во время взрыва, находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, инцидент произошёл накануне на улице Черноморской. Неизвестный оставил колонку, из которой доносился трек группы Святослав Вакарчука. Один из прохожих решил пнуть динамик — он взорвался. Мужчине оторвало ногу. Также пострадала его жена.