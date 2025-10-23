Жителю Луганска оторвало ногу, когда он пнул колонку, из которой играл «Океан Эльзы»

Житель Луганска пнул блютус-колонку, из которой играла песня украинской группы «Океан Эльзы», и прогремел взрыв. Мужчине оторвало ногу. Как пишет Mash на Донбассе, гаджет был заминирован.

В Луганске взорвалась колонка, из которой играл «Океан Эльзы». Фото © Mash

Неизвестный оставил колонку на улице Черноморской, из неё играл трек группы Святослав Вакарчука. Один из прохожих решил пнуть динамик — он взорвался. Мужчине оторвало ногу, первую помощь ему оказали прохожие, после приехала скорая.

Также пострадала женщина, она в состоянии средней тяжести. И она, и мужчина находятся в реанимации.