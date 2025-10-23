Жителю Луганска оторвало ногу, когда он пнул колонку, из которой играл «Океан Эльзы»
В Луганске взорвалась колонка, из которой играл «Океан Эльзы». Фото © Mash
Житель Луганска пнул блютус-колонку, из которой играла песня украинской группы «Океан Эльзы», и прогремел взрыв. Мужчине оторвало ногу. Как пишет Mash на Донбассе, гаджет был заминирован.
Неизвестный оставил колонку на улице Черноморской, из неё играл трек группы Святослав Вакарчука. Один из прохожих решил пнуть динамик — он взорвался. Мужчине оторвало ногу, первую помощь ему оказали прохожие, после приехала скорая.
Также пострадала женщина, она в состоянии средней тяжести. И она, и мужчина находятся в реанимации.
