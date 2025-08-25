«Заслужил, браво!»: Пугачёва поздравила солиста «Океана Эльзы», который «сдаёт» фанатов военкоматам Оглавление Зеленский наградил, Пугачёва поздравила. За что? От врага до «легенды». Как Вакарчук прогнулся под Зеленского Концерт-ловушка: как фанатов «Океана Эльзы» заманили в военкомат Удобный патриотизм: почему Вакарчук резко стал ярым русофобом Расчёт на русские деньги: что говорил о России «скромный» Вакарчук до СВО Йога на террасе с видом на Днепр: «спартанская» жизнь киевской звезды Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук получил награду от Зеленского, с чем его поздравила Пугачёва. Ранее он угодил в скандал: его обвинили в том, что он помог местному ТЦК отправить своих фанатов на войну. Как живёт музыкант? 25 августа, 11:05 Святослав Вакарчук стал «национальной легендой» по случаю Дня независимости Украины. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Artie Medvedev, Dmytro Larin, © ТАСС / Ирина Яковлева

Зеленский наградил, Пугачёва поздравила. За что?

Фронтмен украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук на днях снова заставил говорить о себе: он получил награду «Национальная легенда Украины» из рук главы киевского режима Владимира Зеленского. Мимо этого факта не смогла пройти и беглая Примадонна Алла Пугачёва. Она поздравила Вакарчука с награждением, оставив комментарий в Instagram*.

— Заслужил, браво! — написала Пугачёва в аккаунте.

На Украине награждение Вакарчука восприняли неоднозначно, ведь отношения между ним и Зеленским до недавнего времени были прохладными. Многие посчитали, что певец, который ранее вёл себя независимо и даже позволял себе критику пропрезидентских «слуг народа», полностью прогнулся под режим и стал марионеткой офиса президента.

От врага до «легенды». Как Вакарчук прогнулся под Зеленского

В период президентской кампании 2019 года лидер «Океана Эльзы» попал в Верховную раду, возглавив собственную партию «Голос», которую ряд украинских экспертов окрестили порошенковской. К этому времени в Незалежной Вакарчук был популярен настолько, что в стране ожидали его выдвижения на пост президента Украины. Поэтому, когда певец отказался от участия в президентской гонке, его поддержка одного из кандидатов могла оказать влияние на ход голосования.

Публично музыкант не поддержал ни Зеленского, ни Порошенко, но при этом выпустил видеоролик под названием «Голосовать не по приколу», смысл которого многие на Украине истолковали не в пользу выдвиженца-юмориста. Позже в Раде Вакарчук, по сути, подтвердил догадки, нещадно критикуя партию Зеленского «Слуга народа».

Случайно или нет, но уже в марте 2020 года против Вакарчука украинские власти выдвинули обвинение в уклонении от налоговых выплат и сокрытии гонораров от концертной деятельности на 12,9 млн гривен (более 30 млн рублей по тому курсу). В итоге дело замяли после того, как Вакарчук покинул пост председателя «Голоса» и сложил с себя депутатские полномочия.

Концерт-ловушка: как фанатов «Океана Эльзы» заманили в военкомат

А в ноябре 2024-го на Украине вспыхнул скандал, больно ударивший по репутации Вакарчука. Прямо на юбилейном концерте «Океана Эльзы» в Киеве (группа отмечала 30-летие своего существования) представители ТЦК (Территориальный центр комплектования (аналог российских военкоматов). — Прим. Life.ru) занимались массовым отловом мужчин.

Украинский сегмент Интернета облетели фотографии сопротивляющихся военным молодых парней, которых выволакивали из здания, где проходил концерт. Кроме них в Сеть попал кадр с якобы «закулисных» переговоров самого Вакарчука с тэцэкашниками: певец о чём-то разговаривал с крепкими ребятами в форме на улице, скрывшись от зевак за джипами.

Когда этот разговор состоялся (до событий или после), точно неизвестно, однако публика восприняла эпизод однозначно: Вакарчук вместе с ТЦК заранее спланировал сдачу собственных фанатов.

Масла в огонь добавил сам артист, заявив, что для него присутствие зрителей на том концерте было «радостью и праздником». Многие восприняли это как глумление над поклонниками и трусость певца, побоявшегося высказать своё мнение, чтобы не отправиться в окопы и — самое главное — ради сохранения концертов и заработков. После этого соцсети с новой силой запестрели карикатурами, гневными постами и обидными пародиями на его песни.

Удобный патриотизм: почему Вакарчук резко стал ярым русофобом

Последние три года Святослав Вакарчук выглядит как образцовый патриот Украины: ранее сдержанный и аккуратный в словах, теперь он ярый русофоб, постящий в соцсетях пропагандистские штампы вроде «рашистские ракеты никогда не разрушат мосты между сердцами украинцев» и комментирующий кадры сёл, где шли боевые действия, в модном нынче на Украине ключе: дескать, «вот так выглядит приход Русского мира».

А кроме того, ещё в 2022 году музыкант записался в отряды теробороны. С тех пор, судя по его декларациям о доходах, Вакарчук официально значится военнослужащим и получает зарплату. У себя в соцсетях периодически постит «видеооткрытки» якобы с передовой, где он в окружении укровояк желает Незалежной победы, и пишет, как «Океан Эльзы» дал для них более 150 концертов. Судя по афишам, возможно, это лишь пиар и желание нравиться. В основном артиста можно увидеть не в окопах, а на концертах, причём зачастую за границей.

Расчёт на русские деньги: что говорил о России «скромный» Вакарчук до СВО

До начала СВО на фоне бесновавшихся на всех публичных площадках Незалежной разных нацистов и русофобов Вакарчук выглядел сдержанным, осторожным в словах и старался избегать резких выпадов в сторону России.

Например, во время Майдана 2013–2014 годов он, вступившись за избитых украинским ОМОНом «детей» (предлогом для начавшегося тогда переворота стало народное недовольство силовым разгоном Евромайдана, костяком которого были студенты), заявил, что «поддержал бы их, даже если бы они выступали за сближение с Россией и против евроинтеграции».

Тогда же он помог освободить депутата от, как тогда считалось, пророссийской «Партии регионов» Нестора Шуфрича, которого толпа схватила у входа в Верховную раду. Уже после переворота, в 2015 году, Вакарчук выступил против проводимой новой властью политики насильственной украинизации, раскритиковав введение квот на радиостанциях Незалежной, согласно которым половина программ должна вестись на мове.

Ещё позже, в 2017 году, когда это уже было неприемлемо для большинства украинской богемы, — он публично скорбел и соболезновал семьям россиян, погибших и пострадавших во время жуткого теракта в метро Санкт-Петербурга.

Возможно, до последнего времени таким образом Вакарчук всё же рассчитывал однажды вернуться на хлебную российскую сцену, с которой, по сути, был изгнан после того, как выступил в поддержку Евромайдана, — до этого времени группа «Океан Эльзы» много и успешно гастролировала по всей России, включая Дальний Восток. В тот период лидер группы говорил много лестного о россиянах, а в 2013 году даже собирал деньги на помощь пострадавшим от наводнения в Амурской области.

Йога на террасе с видом на Днепр: «спартанская» жизнь киевской звезды

В своих интервью лидер «Океана Эльзы» часто говорил, что не болеет роскошью и может жить практически в спартанских условиях. Однако известно, что в его собственности находятся две роскошные квартиры практически в центре Киева.

Одну из них музыкант занимал, находясь в браке со стилистом Лялей Фонарёвой. Она расположена в современном престижном ЖК на бывшей улице Горького, а ныне Антоновича. Судя по данным местных риелторов, квартиру в этом доме можно приобрести за 200 тысяч долларов и выше. Вторая — двухэтажная — в собственности Вакарчука появилась, похоже, в 2016 году. Она находится на последних этажах башни на бывшей улице Московской, которую недавно переименовали в улицу Князей Острожских. Квартира имеет огромную террасу, на которой певец по утрам занимается йогой, с видами на Днепр и майдан Незалежности, до которого всего пара километров.

В окружении Владимира Зеленского уже давно судачат, что нынешний президент Незалежной злопамятен. Недавно музыкант мог в этом убедиться лично: после скандала с налётом ТЦК на юбилейный концерт «Океана Эльзы» в украинской блогосфере многие усмотрели и месть артисту за несговорчивость. Как бы там ни было, сейчас популярность Святослава Вакарчука на Украине пошла вниз.

