Врачи смогли спасти только один палец мальчику после «взрыва купюры» в Красногорске
Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE
Врачам удалось спасти только мизинец на правой руке мальчика, пострадавшего от взрыва в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает издание Mash.
Остальные четыре пальца медики были вынуждены ампутировать, так как ткани и кости были раздроблены и не подлежали восстановлению.
В настоящее время место взрыва продолжают обследовать специалисты, которые ищут осколки самодельной мины и другие взрывные устройства. Предполагается, что это место было выбрано преступниками не случайно, поскольку оно не охватывается камерами видеонаблюдения.
Напомним, в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик получил серьёзные травмы кисти, пытаясь поднять деньги с земли. Он был экстренно госпитализирован с тяжёлыми травмами. Выяснилось, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство мощностью 10 граммов тротила, заложенное в десятирублёвую купюру. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как покушение на убийство и возбудил уголовное дело.
