Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 10:50

Врачи смогли спасти только один палец мальчику после «взрыва купюры» в Красногорске

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Врачам удалось спасти только мизинец на правой руке мальчика, пострадавшего от взрыва в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает издание Mash.

Остальные четыре пальца медики были вынуждены ампутировать, так как ткани и кости были раздроблены и не подлежали восстановлению.

В настоящее время место взрыва продолжают обследовать специалисты, которые ищут осколки самодельной мины и другие взрывные устройства. Предполагается, что это место было выбрано преступниками не случайно, поскольку оно не охватывается камерами видеонаблюдения.

Появились первые кадры с мальчиком, которому оторвало пальцы из-за взрыва 10 рублей
Появились первые кадры с мальчиком, которому оторвало пальцы из-за взрыва 10 рублей

Напомним, в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик получил серьёзные травмы кисти, пытаясь поднять деньги с земли. Он был экстренно госпитализирован с тяжёлыми травмами. Выяснилось, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство мощностью 10 граммов тротила, заложенное в десятирублёвую купюру. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как покушение на убийство и возбудил уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar