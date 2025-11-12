Врачи смогли спасти только один палец мальчику после «взрыва купюры» в Красногорске

Врачам удалось спасти только мизинец на правой руке мальчика, пострадавшего от взрыва в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает издание Mash.

Остальные четыре пальца медики были вынуждены ампутировать, так как ткани и кости были раздроблены и не подлежали восстановлению.

В настоящее время место взрыва продолжают обследовать специалисты, которые ищут осколки самодельной мины и другие взрывные устройства. Предполагается, что это место было выбрано преступниками не случайно, поскольку оно не охватывается камерами видеонаблюдения.