Пострадавший в Красногорске мальчик пытался поднять 10-рублёвую купюру с СВУ

Свёрнутые десять рублей нашёл мальчик, которому разорвало руку взрывом в Красногорске. По данным SHOT, бумажка была начинена взрывным устройством с мелкими гвоздями.

Сразу после взрыва к ребёнку бросились прохожие, начали останавливать кровь и вызвали скорую. Мальчик госпитализирован с ампутацией нескольких пальцев руки. У него диагностирована минно-взрывная травма. Сейчас он в больнице, где ему пытаются восстановить повреждённую кисть. Экстренные службы собрали все улики и уже уехали с места происшествия.

Взрывное устройство, которое находилось в купюре. Фото © Telegram / SHOT

Купюра с СВУ, которую подобрал пострадавший в Красногорске мальчик. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, схожую купюру с проводами внутри нашли дети в одном из спальных районов Москвы ещё в начале 2024 года. Тогда на месте работали сотрудники МЧС и взрывотехники, никто не пострадал. Возможно, между этими двумя случаями есть связь, эту версию предстоит проверить криминалистам.

Как сообщал Life.ru, ребёнку сильно повредило кисть руки во время взрыва, который произошёл при попытке поднять деньги с земли у детской площадки в Красногорске. Ребёнок шёл на тренировку по кикбоксингу, когда заметил деньги на земле. Он потянулся, чтобы поднять купюру, в этот момент произошёл взрыв.