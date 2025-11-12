Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 23:20

Пострадавший в Красногорске мальчик пытался поднять 10-рублёвую купюру с СВУ

Свёрнутые десять рублей нашёл мальчик, которому разорвало руку взрывом в Красногорске. По данным SHOT, бумажка была начинена взрывным устройством с мелкими гвоздями.

Сразу после взрыва к ребёнку бросились прохожие, начали останавливать кровь и вызвали скорую. Мальчик госпитализирован с ампутацией нескольких пальцев руки. У него диагностирована минно-взрывная травма. Сейчас он в больнице, где ему пытаются восстановить повреждённую кисть. Экстренные службы собрали все улики и уже уехали с места происшествия.

Взрывное устройство, которое находилось в купюре. Фото © Telegram / SHOT

Взрывное устройство, которое находилось в купюре. Фото © Telegram / SHOT

Купюра с СВУ, которую подобрал пострадавший в Красногорске мальчик. Фото © Telegram / SHOT

Купюра с СВУ, которую подобрал пострадавший в Красногорске мальчик. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, схожую купюру с проводами внутри нашли дети в одном из спальных районов Москвы ещё в начале 2024 года. Тогда на месте работали сотрудники МЧС и взрывотехники, никто не пострадал. Возможно, между этими двумя случаями есть связь, эту версию предстоит проверить криминалистам.

«Крови было много»: Тренер помог мальчику в Красногорске, которому взрывом разорвало руку
«Крови было много»: Тренер помог мальчику в Красногорске, которому взрывом разорвало руку

Как сообщал Life.ru, ребёнку сильно повредило кисть руки во время взрыва, который произошёл при попытке поднять деньги с земли у детской площадки в Красногорске. Ребёнок шёл на тренировку по кикбоксингу, когда заметил деньги на земле. Он потянулся, чтобы поднять купюру, в этот момент произошёл взрыв.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дети
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar