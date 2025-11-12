Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 22:06

«Крови было много»: Тренер помог мальчику в Красногорске, которому взрывом разорвало руку

Очевидец рассказал о событиях в Красногорске, где мальчику взрывом разорвало руку

Очевидцем событий в подмосковном Красногорске, где 9-летний мальчик получил серьёзные травмы руки в результате взрыва, стал тренер по дзюдо Владимир Шарупич. Он рассказал телеграм-каналу SHOT о картине на месте происшествия и о большом количестве крови.

Очевидец рассказал о мальчике, которому травмировало руку в результате взрыва в Красногорске. Видео © Telegram / SHOT

«Когда я подошёл, у него рука в шапку была засунута. Вторая рука была вся в кровище, но визуально никаких ран на ней не было», – рассказал Шарупич.

Сейчас распространяемой версией являются лежащие на земле деньги, за которыми мальчик потянулся, после чего произошёл взрыв. Однако информация о взрывном устройстве пока не подтверждена. Владимир помог погрузить ребёнка в каретку скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия работают полиция и экстренные службы, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Умер житель Луганска, пнувший колонку со взрывчаткой, из которой играл «Океан Эльзы»
Умер житель Луганска, пнувший колонку со взрывчаткой, из которой играл «Океан Эльзы»

Ранее Life.ru писал, что мальчику разворотило кисть при попытке поднять деньги в Красногорске. Ребёнок экстренно был госпитализирован.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Юния Ларсон
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar