Ребёнку разорвало кисть при попытке поднять деньги с земли в Красногорске

В подмосковном Красногорске 9-летний мальчик получил серьёзные травмы кисти, пытаясь поднять деньги с земли. Инцидент случился на детской площадке рядом со спортшколой на улице Пионерская. Мальчика срочно госпитализировали в местную больницу, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ребёнку разорвало кисть при попытке взять деньги на площадке в Красногорске. Видео © Telegram / SHOT

По словам свидетелей, мальчик направлялся на тренировку по кикбоксингу, когда заметил деньги на земле. Он потянулся, чтобы поднять купюру, и в этот момент произошёл взрыв. После происшествия повреждённую руку мальчика закрыли шапкой, чтобы в рану не попала грязь. У ребёнка сильно пострадала кисть и пальцы.

В родительских чатах активно обсуждают случившееся и просят не трогать подозрительные предметы. По предварительным данным, сработало взрывное устройство. В настоящее время следственные органы выясняют детали инцидента.

