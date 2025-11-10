Россия и США
10 ноября, 04:17

Пять человек пострадали от взрыва газа во время приготовления плова в Татарстане

Обложка © Life.ru

В Татарстане в результате взрыва газа при приготовлении плова пострадали пять человек. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сильный взрыв прогремел на Казанском проспекте в городе Набережные Челны несколько часов назад. Группа людей готовила плов в одном из гаражей кооператива «Гудок». Они не заметили утечку газа, и её результатом стал взрыв, который не перерос в пожар.

В результате происшествия пострадали пять человек. Один из них в тяжёлом состоянии с травмой головы, ещё четверо — в состоянии средней тяжести с ожогами. Раненые вместо того, чтобы вызвать экстренные службы и дождаться скорой, самостоятельно приехали в медучреждение.

Ранее женщина вылетела из окна во время взрыва газа в многоэтажке в Тульской области. Пострадавшая осталась жива и была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Наибольшие травмы в результате происшествия получил случайный прохожий, которого серьёзно поранило осколками стекла и строительных конструкций. Детонация газа произошла в квартире на первом этаже, где 50-летний Владимир Ю. проводил ремонтные работы газового оборудования. Напомним, 8 ноября в посёлке Куркино Тульской области произошёл взрыв газовоздушной смеси, который привёл к обрушению первого подъезда трёхэтажного дома на улице Ленина. Возбуждено уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Татарстан, Республика
