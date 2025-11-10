Пять человек пострадали от взрыва газа во время приготовления плова в Татарстане

В Татарстане в результате взрыва газа при приготовлении плова пострадали пять человек. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сильный взрыв прогремел на Казанском проспекте в городе Набережные Челны несколько часов назад. Группа людей готовила плов в одном из гаражей кооператива «Гудок». Они не заметили утечку газа, и её результатом стал взрыв, который не перерос в пожар.

В результате происшествия пострадали пять человек. Один из них в тяжёлом состоянии с травмой головы, ещё четверо — в состоянии средней тяжести с ожогами. Раненые вместо того, чтобы вызвать экстренные службы и дождаться скорой, самостоятельно приехали в медучреждение.