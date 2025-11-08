Женщина вылетела из окна во время взрыва газа в многоэтажке в Тульской области

В результате мощного взрыва бытового газа в многоквартирном доме, расположенном в Тульской области, взрывной волной женщину выбросило из оконного проёма. Об этом сообщил телеграм-канал «Подъём» со ссылкой на свидетельницу происшествия.

Со слов свидетеля, из-за резкого скачка давления одна из жительниц дома буквально вылетела на улицу. Пострадавшая осталась жива и была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Наибольшие травмы в результате происшествия получил случайный прохожий, которого серьёзно поранило осколками стекла и строительных конструкций.

В настоящее время спасательные подразделения продолжают работы по разбору завалов и проведению поисково-спасательных мероприятий. По предварительной информации издания, детонация газа произошла в квартире на первом этаже, где 50-летний Владимир Ю. проводил ремонтные работы газового оборудования.

Напомним, что сегодня, 8 ноября, в посёлке Куркино Тульской области произошёл взрыв газовоздушной смеси, который привёл к обрушению первого подъезда трёхэтажного дома на улице Ленина. Возбуждено уголовное дело. В результате инцидента двое пострадавших с травмами средней тяжести были доставлены в Ефремовскую больницу. По предварительным данным, под завалами людей нет, погибших не обнаружено.