Повреждённый при взрыве подъезд дома в Тульской области будет разобран
В Тульской области повреждённый подъезд после хлопка газа будет разобран и восстановлен. Обложка © Telegram / Тула Жесть
В Куркине Тульской области подъезд дома, пострадавший из-за хлопка газа, будет разобран. После получения заключения экспертов начнётся восстановление. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
«Повреждённый подъезд будем разбирать, а после получения окончательного заключения экспертов приступим к его восстановлению», — написал он.
Разбор повреждённого подъезда начнётся в ближайшее время. После получения всех экспертных заключений власти приступят к работам по восстановлению конструкции. Под завалами людей нет. Погибших также нет. Оперативный штаб на месте происшествия продолжает свою работу.
Напомним, что сегодня, 8 ноября, в посёлке Куркино Тульской области обрушился подъезд жилой многоэтажки. Причиной стал хлопок газовоздушной смеси, возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл в трёхэтажном доме на улице Ленина, обрушился первый подъезд. Двое человек получили травмы средней тяжести и были госпитализированы в Ефремовскую больницу. Под завалами людей нет, погибших также не зафиксировано.
