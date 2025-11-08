Повреждённый при взрыве подъезд дома в Тульской области будет разобран

В Куркине Тульской области подъезд дома, пострадавший из-за хлопка газа, будет разобран. После получения заключения экспертов начнётся восстановление. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.

«Повреждённый подъезд будем разбирать, а после получения окончательного заключения экспертов приступим к его восстановлению», — написал он.

Разбор повреждённого подъезда начнётся в ближайшее время. После получения всех экспертных заключений власти приступят к работам по восстановлению конструкции. Под завалами людей нет. Погибших также нет. Оперативный штаб на месте происшествия продолжает свою работу.