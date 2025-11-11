Количество пострадавших при обрушении «Снежкома» возросло до трёх
Обложка © Life.ru
Количество пострадавших при обрушении конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске увеличилось до трёх человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Одному из пострадавших оказали помощь на месте происшествия без необходимости последующей госпитализации.
Напомним, что инцидент произошёл около 11:15 утра, когда при сносе «Снежкома» произошло масштабное обрушение конструкции. Она упала на земле с огромной высоты, в результате чего её обломки разлетелись на значительное расстояние, повредив более 60 припаркованных автомобилей и остекление в соседних жилых домах. Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадало не менее двух человек, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося для установления всех обстоятельств и виновных лиц.
Это далеко не первый инцидент с многострадальным спорткомплексом. Так, в сентябре тысячи жителей Красногорска остались без света из-за сноса объекта.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.