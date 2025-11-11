Россия и США
11 ноября, 11:15

СК возбудил уголовное дело после эпичного обрушения «Снежкома»

Обложка © SHOT

СК возбудил уголовное дело после обрушения горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба регионального подмосковного управления ведомства.

Обрушение «Снежкома». Видео © SHOT

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в городе Красногорске в момент его разбора (ст.216 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент случился около 11:15 утра: при сносе «Снежкома» произошло масштабное обрушение конструкции. Падение с большой высоты привело к его разрушению на множество осколков. Повреждено более 60 автомобилей на стоянке и оконные стёкла в соседних жилых зданиях. В инциденте пострадало не менее двух человек.

