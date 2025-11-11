Обломки при обрушении «Снежкома» ранили женщину внутри квартиры на девятом этаже
Во время обрушения колонны в горнолыжном комплексе «Снежком» одна из пострадавших в момент происшествия находилась внутри квартиры на девятом этаже стоящего рядом дома. Об этом сообщает SHOT.
Женщина получила травму головы от попавшего в неё осколка стекла. Её оперативно доставили в травмпункт для оказания помощи. Медики также осмотрели на месте ещё одного пострадавшего, которому не потребовалась госпитализация.
Напомним, инцидент случился около 11:15 утра: при сносе «Снежкома» произошло масштабное обрушение конструкции. Падение фрагмента с большой высоты привело к его разрушению на множество осколков. Это повредило свыше шестидесяти автомобилей на стоянке и оконные стекла в соседних жилых зданиях. В инциденте пострадало двое людей, на месте уже работают сотрудники экстренных служб.
Обложка © SHOT