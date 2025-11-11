Россия и США
11 ноября, 10:50

Обломки при обрушении «Снежкома» ранили женщину внутри квартиры на девятом этаже

Во время обрушения колонны в горнолыжном комплексе «Снежком» одна из пострадавших в момент происшествия находилась внутри квартиры на девятом этаже стоящего рядом дома. Об этом сообщает SHOT.

Женщина получила травму головы от попавшего в неё осколка стекла. Её оперативно доставили в травмпункт для оказания помощи. Медики также осмотрели на месте ещё одного пострадавшего, которому не потребовалась госпитализация.

Стала известна причина обрушения на «Снежкоме», где обломки побили 60 машин

Напомним, инцидент случился около 11:15 утра: при сносе «Снежкома» произошло масштабное обрушение конструкции. Падение фрагмента с большой высоты привело к его разрушению на множество осколков. Это повредило свыше шестидесяти автомобилей на стоянке и оконные стекла в соседних жилых зданиях. В инциденте пострадало двое людей, на месте уже работают сотрудники экстренных служб.

