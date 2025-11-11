Стала известна причина обрушения на «Снежкоме», где обломки побили 60 машин

Частичное обрушение колонны во время работ по демонтажу горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске произошло по вине подрядной организации. Об этом сообщили в администрации городского округа. На данный момент работы на объекте ведёт подрядная организация ООО «Развитие».

«Сегодня в ходе демонтажа здания бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в Павшинской пойме произошло частичное обрушение конструкций, вследствие чего были повреждены автомобили, находившиеся на прилегающей парковке», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент случился около 11:15 утра: при сносе «Снежкома» произошло масштабное обрушение конструкции — её часть упала с огромной высоты и разлетелась на осколки, повредив свыше 60 стоявших на парковке авто и выбив окна в ближайших жилых домах. На месте работают специалисты экстренных служб.