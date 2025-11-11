Два человека пострадали при сносе «Снежкома» в Красногорске

После обрушения конструкции на горнолыжной трассе «Снежком» в Красногорске за медицинской помощью обратились два человека. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.

Момент обрушения горнолыжного комплекса «Снежком». Видео © SHOT

По предварительным данным, одного из пострадавших накрыло обломками камней и металлических конструкций, в результате чего он получил травму ноги: этот момент попал на видео — мужчина идёт около припаркованных автомобилей, когда его накрывает обломками. Ещё одна женщина пострадала от лопнувшего стекла в соседнем здании, получив порезы, уточняет Baza.

Напомним, инцидент случился около 11:15 утра: при сносе «Снежкома» произошло масштабное обрушение конструкции — её часть упала с огромной высоты и разлетелась на осколки, повредив свыше 60 стоявших на парковке авто и выбив окна в ближайших жилых домах. На месте работают специалисты экстренных служб.