Очевидцы взрыва в Куркине рассказали, что дом «ходуном ходил» перед обрушением
Обложка © Telegram / МЧС по Тульской области
Жилой дом в посёлке Куркино Тульской области сильно «ходуном ходил» перед тем, как обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом рассказали очевидцы трагедии.
«Я ждала, пока всех из-под завала достанут. Слава богу, достали, всех на скорой увезли. Двое газовщиков пострадали, один рассказал, что им двери не открыли. Пошёл густой белый дым — и резко бабахнуло», — рассказала 360.ru местная жительница.
По словам свидетелей, в доме до ЧП ощущался сильный запах газа. Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома.
Напомним, что сегодня, 8 ноября, в посёлке Куркино Тульской области произошло обрушение подъезда трёхэтажного жилого дома.Предварительно, причиной стал взрыв газа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
