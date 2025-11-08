Очевидцы взрыва в Куркине рассказали, что дом «ходуном ходил» перед обрушением

Жилой дом в посёлке Куркино Тульской области сильно «ходуном ходил» перед тем, как обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом рассказали очевидцы трагедии.

«Я ждала, пока всех из-под завала достанут. Слава богу, достали, всех на скорой увезли. Двое газовщиков пострадали, один рассказал, что им двери не открыли. Пошёл густой белый дым — и резко бабахнуло», — рассказала 360.ru местная жительница.

По словам свидетелей, в доме до ЧП ощущался сильный запах газа. Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома.