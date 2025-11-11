Более 60 автомобилей повреждены при обрушении красногорского «Снежкома»

Массивная конструкция горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске обрушилась, в результате чего осколки разлетелись на сотни метров и повредили более 60 припаркованных автомобилей. О происшествии сообщил SHOT.

Видео © SHOT

Инцидент произошёл около 11:15 утра. Обломки не только нанесли ущерб автомобилям на Красногорском бульваре. Кроме того, разрушены окна в нескольких жилых домах поблизости. На место уже прибыли экстренные службы для оценки масштабов происшествия и начала работ по разбору завалов.

Ранее в Красногорске около 10 тысяч местных жителей остались без электроснабжения на несколько часов из-за сноса горнолыжного комплекса «Снежком». В результате обрыва кабеля, произошедшего по вине рабочих во время демонтажных работ, без электричества остались более 20 жилых зданий, школа и два детских сада. Авария привела к отключению энергоснабжения на четырёх улицах города. Это уже не первое чрезвычайное происшествие на территории данного комплекса — годом ранее при разборе конструкций на объекте погиб рабочий.