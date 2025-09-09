Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 сентября, 16:03

Тысячи жителей Красногорска остались без света из-за сноса комплекса «Снежком»

SHOT: Из-за сноса Снежкома около 10 тысяч жителей Красногорска остались без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

В Красногорске около 10 тысяч местных жителей на несколько часов остались без электричества из-за сноса горнолыжного комплекса «Снежком». Более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада оказались без света. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Снос комплекса «Снежком» в Красногорске. Видео © Telegram/ SHOT

Сегодняшние работы по демонтажу комплекса сопровождались оглушительными звуками, которые заставили дрожать окна в домах. Громкие взрывы и треск привлекли внимание жителей, и вскоре выяснилось, что причиной этого стали неосторожные действия рабочих — обрыв кабеля привёл к отключению электроэнергии на четырёх улицах. На данный момент свет в зданиях уже есть.

Ранее в Красногорске произошёл пожар рядом с коттеджем Филиппа Киркорова. Масштаб возгорания был серьёзным — огнём было объято почти всё здание. Был риск возгорания особняка певца.

