Тысячи жителей Красногорска остались без света из-за сноса комплекса «Снежком»

В Красногорске около 10 тысяч местных жителей на несколько часов остались без электричества из-за сноса горнолыжного комплекса «Снежком». Более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада оказались без света. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Снос комплекса «Снежком» в Красногорске. Видео © Telegram/ SHOT

Сегодняшние работы по демонтажу комплекса сопровождались оглушительными звуками, которые заставили дрожать окна в домах. Громкие взрывы и треск привлекли внимание жителей, и вскоре выяснилось, что причиной этого стали неосторожные действия рабочих — обрыв кабеля привёл к отключению электроэнергии на четырёх улицах. На данный момент свет в зданиях уже есть.