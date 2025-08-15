Пожар охватил дом возле коттеджа Киркорова в подмосковном Красногорске

ЧП произошло в элитном районе Подмосковья. В коттеджном посёлке Береста, который находится прямо за МКАД, на берегу Живописной бухты Москвы-реки в Красногорске, полыхает дом. Об этом сообщают в местных пабликах.

Видео © Telegram / Красногорск

Здание расположено совсем рядом с особняком российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова. По словам очевидцев, масштаб возгорания серьёзный — большая часть строения в огне, а из окон валит чёрный дым. Есть реальный риск, что пламя может перекинуться на дом самого певца.

К слову, усадьба поп-короля, приобретенная им в 2017 году за кругленькую сумму — примерно 12 миллионов долларов, — занимает земельный участок больше гектара. На даче Филиппа Бедросовича в момент пожара никого не было, поэтому никто не пострадал.