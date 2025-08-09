Двухлетний мальчик погиб при пожаре на летней кухне под Ростовом

В посёлке Красноармейский Орловского района Ростовской области двухлетний мальчик погиб в результате пожара на летней кухне. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По предварительным данным, мальчик сам устроил пожар: он включил электрокипятильник, в результате чего на летней кухне загорелись вещи. В момент происшествия мать малыша находилась в основном доме. Когда она заметила отсутствие сына и выбежала во двор, летняя кухня уже была охвачена пламенем и заполнена густым дымом.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти ребёнка – он скончался от отравления дымом. В настоящий момент специалисты проводят проверки, чтобы выяснить все обстоятельства трагического инцидента.