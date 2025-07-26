Погибшая на Урале семья с тремя детьми переехала в «проклятый» дом неделю назад

Дачный дом под Екатеринбургом, в котором в результате ночного пожара погибли четыре человека, был приобретён всего несколько дней назад. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Дачный домик, в котором произошла трагедия, был приобретён всего несколько дней назад – 19 июля. Скорее всего, электропроводку в момент оформления сделки по покупке дома тщательно не проверили, что и могло привести к непоправимым последствиям», – сказал он.

По словам представителя полиции, компания, собравшаяся в доме, не употребляла алкоголь, посетила баню и легла спать. Он уточнил, что сгоревший дом был двухэтажным деревянным, а на первом этаже располагалась баня. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.