Погибшая на Урале семья с тремя детьми переехала в «проклятый» дом неделю назад
Дом под Екатеринбургом, где при пожаре погибли четыре человека, купили 19 июля
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Дачный дом под Екатеринбургом, в котором в результате ночного пожара погибли четыре человека, был приобретён всего несколько дней назад. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Дачный домик, в котором произошла трагедия, был приобретён всего несколько дней назад – 19 июля. Скорее всего, электропроводку в момент оформления сделки по покупке дома тщательно не проверили, что и могло привести к непоправимым последствиям», – сказал он.
По словам представителя полиции, компания, собравшаяся в доме, не употребляла алкоголь, посетила баню и легла спать. Он уточнил, что сгоревший дом был двухэтажным деревянным, а на первом этаже располагалась баня. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, что в ночь с 25 на 26 июля в садовом товариществе «Рассвет 1» в посёлке Горный Щит, расположенном под Екатеринбургом, произошёл пожар. Отравление едким угарным дымом получили сразу несколько человек. В результате возгорания погибли трёхмесячная дочь и шестилетний сын хозяйки жилища, а сама она сейчас находится в реанимации, как и 6-летний сын её подруги, у которого 60% ожогов тела. Также на пожаре погиб 17-летний подросток из Екатеринбурга. Четвёртой погибшей оказалась жительница деревни Малобрусянское.