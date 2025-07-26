Семья с двумя детьми трагически погибла в страшном пожаре в Кузбассе
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в пожаре в Кемеровской области
Двое детей в возрасте 6 и 10 лет погибли в страшном пожаре в Кемеровской области. Трагедия произошла в ночь на 26 июля в доме по улице Волкова в городе Белово. Кроме малышей также были обнаружены тела мужчины и женщины, сообщает региональный СК.
В Кузбассе пожар унёс жизни четырёх человек. Видео © СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу
«По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрённого ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Сейчас на месте трагедии работают следователи и криминалисты регионального управления СК, допрашиваются очевидцы. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая по определению причин возгорания.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре, произошедшем на четвёртом этаже жилого дома в Москве. Огонь охватил две квартиры и балкон, что привело к травмам у 10 человек. До приезда пожарных служб три человека, спасаясь от пламени, выпрыгнули из окна. К сожалению, один из жильцов дома погиб.
Обложка © СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу