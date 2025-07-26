Семья с двумя детьми трагически погибла в страшном пожаре в Кузбассе

Двое детей в возрасте 6 и 10 лет погибли в страшном пожаре в Кемеровской области. Трагедия произошла в ночь на 26 июля в доме по улице Волкова в городе Белово. Кроме малышей также были обнаружены тела мужчины и женщины, сообщает региональный СК.

В Кузбассе пожар унёс жизни четырёх человек. Видео © СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу

«По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрённого ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.