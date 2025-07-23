При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве погиб один человек
Работа пожарных на месте возгорания в доме на Мытной улице. Обложка © Telegam / SHOT
В результате крупного пожара, произошедшего в жилом доме в Москве, погиб один человек. По информации телеграм-канала SHOT, тело погибшего было обнаружено пожарными в одной из квартир.
Люди прыгали из окон, спасаясь от огня пожара на Мытной улице. Видео © Telegam / SHOT
Ранее Life.ru писал, что всего в результате инцидента пострадали девять человек. Трое из них, спасаясь от огня, были вынуждены выпрыгнуть из окон. Подробности о состоянии пострадавших уточняются. Причины возгорания устанавливаются.