При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве погиб один человек

В результате крупного пожара, произошедшего в жилом доме в Москве, погиб один человек. По информации телеграм-канала SHOT , тело погибшего было обнаружено пожарными в одной из квартир.

Люди прыгали из окон, спасаясь от огня пожара на Мытной улице. Видео © Telegam / SHOT

Крыша и верхние этажи горят в доме на улице Мытной в Москве, есть пострадавшие

Крыша и верхние этажи горят в доме на улице Мытной в Москве, есть пострадавшие

Ранее Life.ru писал, что всего в результате инцидента пострадали девять человек. Трое из них, спасаясь от огня, были вынуждены выпрыгнуть из окон. Подробности о состоянии пострадавших уточняются. Причины возгорания устанавливаются.