Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 00:09

При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве погиб один человек

Работа пожарных на месте возгорания в доме на Мытной улице. Обложка © Telegam / SHOT

Работа пожарных на месте возгорания в доме на Мытной улице. Обложка © Telegam / SHOT

В результате крупного пожара, произошедшего в жилом доме в Москве, погиб один человек. По информации телеграм-канала SHOT, тело погибшего было обнаружено пожарными в одной из квартир.

Люди прыгали из окон, спасаясь от огня пожара на Мытной улице. Видео © Telegam / SHOT

Крыша и верхние этажи горят в доме на улице Мытной в Москве, есть пострадавшие
Крыша и верхние этажи горят в доме на улице Мытной в Москве, есть пострадавшие

Ранее Life.ru писал, что всего в результате инцидента пострадали девять человек. Трое из них, спасаясь от огня, были вынуждены выпрыгнуть из окон. Подробности о состоянии пострадавших уточняются. Причины возгорания устанавливаются.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar