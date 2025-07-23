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22 июля, 23:18

Крыша и верхние этажи горят в доме на улице Мытной в Москве, есть пострадавшие

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Серьёзный пожар бушует в многоквартирном жилом доме на улице Мытной в Москве. Крыша и верхние этажи здания охвачены пламенем. По данным очевидцев, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар начался ночью 23 июля. Огонь охватил верхние этажи четырёхэтажного дома. Местные жители слышали крики о помощи с балконов. Пострадавших увезли на каретах скорой помощи. Пока нет точных данных об их состоянии.

Пожар на Мытной улице в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Причины возникновения возгорания неизвестны. На месте работают не менее пяти пожарных машин.

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Лия Мурадьян
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