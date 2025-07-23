Крыша и верхние этажи горят в доме на улице Мытной в Москве, есть пострадавшие
Обложка © Telegram / SHOT
Серьёзный пожар бушует в многоквартирном жилом доме на улице Мытной в Москве. Крыша и верхние этажи здания охвачены пламенем. По данным очевидцев, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пожар начался ночью 23 июля. Огонь охватил верхние этажи четырёхэтажного дома. Местные жители слышали крики о помощи с балконов. Пострадавших увезли на каретах скорой помощи. Пока нет точных данных об их состоянии.
Пожар на Мытной улице в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Причины возникновения возгорания неизвестны. На месте работают не менее пяти пожарных машин.
Ранее в селе Песчаное Илекского района Оренбургской области в результате крупного пожара погибли пять человек. Огонь вспыхнул в частном доме площадью 120 квадратных метров.