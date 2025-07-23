Девять человек пострадали при пожаре в центре Москвы, трое выпрыгнули из окон

Три человека выпрыгнули из окон четвёртого этажа, спасаясь от пожара в жилом доме на улице Мытной в Москве. Сейчас они экстренно госпитализированы с различными травмами, сообщили в столичном управлении МЧС. По предварительным данным, всего в результате пожара пострадали девять человек.

Пожар в Москве на Мытной улице. Видео © Telegram / SHOT

Как уточнили в ведомстве, в доме №25/1 начали гореть две квартиры и балкон на четвёртом этаже. Всего спасатели вывели из подъезда дома 15 человек. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнём, пожар локализован на площади 100 квадратных метров. На месте работают 34 сотрудника и 10 пожарных машин.