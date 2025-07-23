Пожар в жилом доме на Мытной улице в Москве полностью ликвидировали
Обложка © Telegram / МЧС Москвы
В Москве ликвидирован пожар, который произошёл на четвёртом этаже жилого дома на улице Мытной. Возгорание охватило две квартиры и балкон, в результате чего пострадали 10 человек, сообщает столичное управление МЧС.
По информации спасателей, для тушения пожара были задействованы 34 сотрудника и 10 единиц техники. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, а пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Работа пожарных на Мытной улице в Москве. Видео © Telegram / МЧС Москвы
Напомним, пожар начался ночью 23 июля. До прибытия пожарных три человека выпрыгнули из окна, пытаясь спастись от огня. Один из жильцов дома погиб.