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Регион
23 июля, 04:18

Пожар в жилом доме на Мытной улице в Москве полностью ликвидировали

Обложка © Telegram / МЧС Москвы

Обложка © Telegram / МЧС Москвы

В Москве ликвидирован пожар, который произошёл на четвёртом этаже жилого дома на улице Мытной. Возгорание охватило две квартиры и балкон, в результате чего пострадали 10 человек, сообщает столичное управление МЧС.

По информации спасателей, для тушения пожара были задействованы 34 сотрудника и 10 единиц техники. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, а пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Работа пожарных на Мытной улице в Москве. Видео © Telegram / МЧС Москвы

Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Северном Чертанове
Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Северном Чертанове

Напомним, пожар начался ночью 23 июля. До прибытия пожарных три человека выпрыгнули из окна, пытаясь спастись от огня. Один из жильцов дома погиб.

Юния Ларсон
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