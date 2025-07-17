Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Северном Чертанове

Два человека пострадали из-за пожара в жилом доме в Северном Чертаново на юге Москвы. Ещё шесть человек, включая двоих детей, удалось эвакуировать спасателям.

Обстановка на месте пожара. Видео © Telegram / Московская медицина

«Эвакуировано шесть человек, из них двое детей. Двое пострадавших средней тяжести госпитализировали в Склиф», — говорится в сообщении столичного Депздрава.

ЧП произошло в доме 5А на Чертановской улице, загорелась квартира на 22 этаже. Пожар распространился на соседнюю квартиру, однако его удалось локализовать. На месте происшествия работают три бригады скорой помощи, специалисты Центра медицины катастроф, пожарные и другие экстренные службы.