В московских Печатниках произошло возгорание прогулочного теплохода

В Южном порту района Печатники произошло возгорание прогулочного теплохода, на борту которого находилось 1500 литров топлива. На месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, пожар начался примерно в 6:45 на нижней палубе судна «Егорий». Из окна трюма повалил чëрный дым. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 20 квадратных метров.

К месту происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, включая пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев». Экипаж теплохода эвакуировался самостоятельно. Информации о пострадавших пока не было.