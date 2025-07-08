В московских Печатниках произошло возгорание прогулочного теплохода
SHOT: В Печатниках загорелся теплоход с 1500 литрами топлива на борту
Обложка © VK / Теплоход Егорий
В Южном порту района Печатники произошло возгорание прогулочного теплохода, на борту которого находилось 1500 литров топлива. На месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, пожар начался примерно в 6:45 на нижней палубе судна «Егорий». Из окна трюма повалил чëрный дым. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 20 квадратных метров.
К месту происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, включая пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев». Экипаж теплохода эвакуировался самостоятельно. Информации о пострадавших пока не было.
Ранее пожар на площади 3,5 тысячи квадратов вспыхнул на складе в Екатеринбурге. Четырехэтажное здание было охвачено огнём на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, кровля частично обрушилась.