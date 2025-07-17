Из окон валит чёрный дым: Многоэтажка загорелась в Северном Чертаново

В Северном Чертаново, на юге Москвы, произошло возгорание в многоквартирном доме. На место происшествия направлены экстренные службы.

По сообщениям очевидцев, в доме по адресу 5кА произошло возгорание на верхнем этаже. Из окон наблюдается сильное задымление чёрным дымом. На данный момент экстренные службы не дали никаких официальных комментариев.