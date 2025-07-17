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Регион
17 июля, 14:21

Из окон валит чёрный дым: Многоэтажка загорелась в Северном Чертаново

Многоэтажный дом загорелся на юге Москвы

Кадры пожара в Северном Чертаново. Обложка © Telegram / Чертаново

Кадры пожара в Северном Чертаново. Обложка © Telegram / Чертаново

В Северном Чертаново, на юге Москвы, произошло возгорание в многоквартирном доме. На место происшествия направлены экстренные службы.

По сообщениям очевидцев, в доме по адресу 5кА произошло возгорание на верхнем этаже. Из окон наблюдается сильное задымление чёрным дымом. На данный момент экстренные службы не дали никаких официальных комментариев.

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Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово молния ударила в частный дом, постройка загорелась. В доме проживала пожилая женщина, сосед помог ей выбраться из пожара.

Наталья Демьянова
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