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13 июля, 10:06

Иномарка загорелась на ходу и взорвалась в Москве

На 32-м км МКАД во время движения загорелся и взорвался автомобиль Hyundai

Опасный инцидент произошёл на 32-м км МКАД, где автомобиль загорелся прямо на ходу, а затем взорвался посреди дороги. Кадрами происшествия делится SHOT.

Автомобиль полыхает на МКАД. Видео © SHOT

Причина возгорания Hyundai Santa Fe неизвестна, однако, судя по кадрам, машина полыхала сильно. По счастливой случайности, трагедии удалось избежать — никто не пострадал.

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Ранее стало известно о другом инциденте. Восемь транспортных средств оказались объяты огнём на парковке, расположенной во дворе жилого дома по адресу Бескудниковский бульвар, дом 13 в Москве. Пожар начался с автомобиля «Форд Таурус» из-за короткого замыкания, после чего пламя распространилось на остальные машины. Владелице автомобиля Zeekr, который сгорел в результате случившегося, потребовалась срочная госпитализация.

Обложка © SHOT

Ольга Сливченко
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