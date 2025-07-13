Иномарка загорелась на ходу и взорвалась в Москве

Опасный инцидент произошёл на 32-м км МКАД, где автомобиль загорелся прямо на ходу, а затем взорвался посреди дороги. Кадрами происшествия делится SHOT .

Причина возгорания Hyundai Santa Fe неизвестна, однако, судя по кадрам, машина полыхала сильно. По счастливой случайности, трагедии удалось избежать — никто не пострадал.

Фура с шестью новыми авто на 18 миллионов вспыхнула на трассе под Серпуховом

Фура с шестью новыми авто на 18 миллионов вспыхнула на трассе под Серпуховом

Ранее стало известно о другом инциденте. Восемь транспортных средств оказались объяты огнём на парковке, расположенной во дворе жилого дома по адресу Бескудниковский бульвар, дом 13 в Москве. Пожар начался с автомобиля «Форд Таурус» из-за короткого замыкания, после чего пламя распространилось на остальные машины. Владелице автомобиля Zeekr, который сгорел в результате случившегося, потребовалась срочная госпитализация.